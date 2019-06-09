Футбол
«ПСЖ» предложил Неймару новый контрактProstoProSport вчера в 08:32
Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в клубе. Как сообщает Téléfoot, парижане предложили 27-летнему форварду новый контракт на год. Отмечается, что бразилец пока не дал ответ.
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В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
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В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
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Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
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Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
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Политика
СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию
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Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае
Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 1 копейку – до 64,82 рубля, курс евро опустился на 15 копеек – до 73,30 рубля.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия
В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек
В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев дал оценку изложению фактов в американском сериале HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон
Обновлено в 03:16
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
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Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах
Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
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Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным
Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».
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Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07