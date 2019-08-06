Футбол
«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать НеймараЕвро-футбол.ру 08:22
Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es. Согласно данным источника, руководство парижан предложило трём клубам арендовать бразильского форварда.
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