Интерес к аргентинцу проявляет "ПСЖ". Как сообщает Daily Mail, спортивный директор парижского клуба Леонардо лично позвонил Дибале и предложил пятилетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон. "Ювентус" готов продать Дибалу, но хочет успеть найти форварду замену.

«ПСЖ» предложил Дибале 12 млн евро в год

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