Футбол

«ПСЖ» предложил Дибале 12 млн евро в годЕвро-футбол.ру 07:27

Интерес к аргентинцу проявляет "ПСЖ". Как сообщает Daily Mail, спортивный директор парижского клуба Леонардо лично позвонил Дибале и предложил пятилетний контракт с заработной платой в 12 миллионов евро за сезон. "Ювентус" готов продать Дибалу, но хочет успеть найти форварду замену.
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«ПСЖ» готов предложить Дибале пятилетний контракт на € 60 млн

Чемпионат09:45

Источник: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт

Sportbox.RU08:33

СМИ: «Ювентус» попробует продать Дибалу в «ПСЖ» или другой клуб

РИА Новости02:30

Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов

Бомбардир.ру08:30

«ПСЖ» готов предложить Дибале контракт сроком на 5 лет

Metaratings08:08

«ПСЖ» готов предложить Дибале 5-летний контракт с зарплатой 12 млн евро в год

Sports.ru07:23

Источник: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт

Матч ТВ08:33
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