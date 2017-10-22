Футбол

«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45

Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
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«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара

Чемпионат08:11

СМИ: «ПСЖ» предложил «МЮ», «Реалу» и «Ювентусу» арендовать Неймара, игнорируя интерес «Барселоны»

Sportbox.RU08:53

Источник: «ПСЖ» предложил Неймара нескольким клубам

Спорт-Экспресс08:52

Неймар был предложен трём клубам

Sport.ru08:30

«ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду одному из трех клубов

Газета.Ru10:03

СМИ: «ПСЖ» предложил «МЮ», «Реалу» и «Ювентусу» арендовать Неймара, игнорируя интерес «Барселоны»

Матч ТВ08:53

«ПСЖ» предложил «МЮ», «Реалу» и «Ювентусу» арендовать Неймара. «Юнайтед» отказался от аренды за 20 млн евро

Sports.ru07:33
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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