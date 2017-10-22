Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45
Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады
Обновлено в 10:05
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн», выступление главы ИРИ на встрече с руководством МИД страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 04:07
Общество
Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар
Обновлено в 11:17
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге
Власти Филиппин объявили во вторник о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии.
Обновлено в 07:59
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Общество
Особняк Меган Маркл выставлен на продажу
Дом Меган Маркл выставлен на продажу в Лос-Анджелесе, сообщают "Дни.ру".
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче
Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге.
Обновлено в 04:13
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56