Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45
Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Здоровье
«Врачи мира» призвали взять анализ крови на свинец у всех учащихся возле собора Нотр-Дам
Сотрудники НПО "Врачи мира" призвали провести анализ крови на свинец у всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 03:09
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой
Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской в Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 14:34
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Мигрант в Германии покусал женщину-полицейского и собаку
Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ.
Обновлено в 05:14
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов
Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Обновлено в 15:16
Общество
«Валдай» совершил первую поездку по маршруту Нижний Новгород – Городец
6 августа судно совершило свою первую поездку по маршруту Нижний Новгород - Городец.
Обновлено в 08:15
Игры
В ближайшие дни DuckTales: Remastered уберут из продажи — игра на скидках
Capcom объявила, что в ближайшие несколько дней DuckTales: Remastered уберут с цифровых полок всех магазинов как на консолях, так и в Steam.
Обновлено в 15:08
Авто
Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec
Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.
Обновлено в 11:59
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Наука
Ученые создали самое тонкое в мире золото
Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В небе над Сирией заметили поврежденный F-22
В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.
Обновлено в 07:46
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Александра Гудкова поздравляют с тайной свадьбой
Популярный шоумен Александр Гудков спровоцировал слухи о своей тайной свадьбе.
Обновлено в 06:58
Теннис
Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок
Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:58
Интернет
Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров
Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.
Обновлено в 11:43
Кино
Как убийство Шэрон Тейт изменило США
Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ
Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:00
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Обновлено в 13:53
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48