Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45
Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств
По итогам первой половины этого года количество несостоявшихся тендеров на государственные закупки жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, приводит данные расчетов аналитической компании Headway газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Происшествия
12 человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине
Обновлено в 19:06
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Экономика
Аукцион по продаже 50 процентов «Трансконтейнера» назначен на 27 ноября
Аукцион по продаже 50 процентов плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащих РЖД, со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года, говорится в опубликованных условиях торгов.
Обновлено в 18:42
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Спорт
13-летняя ученица Тутберидзе чисто исполнила четверной тулуп
Обновлено в 09:52
Технологии
Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель
В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.
Обновлено в 17:12
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Обновлено в 11:09
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Экономика
«Еврохим» получил денежный поток
Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%).
Обновлено в 15:39
Политика
Лучше Брежнев: граждане предпочитают советскую власть современной
В 1998 году 36% граждан называли советскую власть близкой к народу.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский отметили «годовщину» расставания
Год назад в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты разразился грандиозный скандал.
Обновлено в 10:00
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Общество
Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Игры
До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым
Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52