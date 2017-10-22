Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать НеймараLive24 09:45
Руководство парижского гранда категорически не хотят продавать бразильского нападающего в «Барселону». Однако, окружение бразильца уже довольно тем фактом, что «ПСЖ» хотя бы сейчас допускает возможность с продажей или арендой игрока.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.
Обновлено в 08:52
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Происшествия
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.
Обновлено в 16:47
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Обновлено в 17:12
Общество
Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары
За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму в 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Игры
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
«Спартак» остался без главы селекционной службы
Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы.
Обновлено в 17:29
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочку своей знакомой
Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, из-за этого мужчина избил ее.
Обновлено в 09:32
Политика
Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Обновлено в 05:24