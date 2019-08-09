Футбол
ПСЖ предлагает Дибале 12 млн евро в годSoccer.ru 08:05
ПСЖ ведет переговоры с агентом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Сообщается, что французский клуб готов предложить аргентинцу контракт на 5 лет с зарплатой в 12 млн евро в год. Ранее Дибала прошел медосмотр в "Ювентусе".
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