ПСЖ ведет переговоры с агентом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Сообщается, что французский клуб готов предложить аргентинцу контракт на 5 лет с зарплатой в 12 млн евро в год. Ранее Дибала прошел медосмотр в "Ювентусе".

ПСЖ предлагает Дибале 12 млн евро в год

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