Футбол

ПСЖ предлагает Дибале 12 млн евро в годSoccer.ru 08:05

ПСЖ ведет переговоры с агентом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Сообщается, что французский клуб готов предложить аргентинцу контракт на 5 лет с зарплатой в 12 млн евро в год. Ранее Дибала прошел медосмотр в "Ювентусе".
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«ПСЖ» готов предложить Дибале 5-летний контракт с зарплатой 12 млн евро в год

Sports.ru07:23

Источник: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт

Sportbox.RU08:33

Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов

Бомбардир.ру08:30

«ПСЖ» готов предложить Дибале контракт сроком на 5 лет

Metaratings08:08

Источник: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт

Матч ТВ08:33

«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»

Чемпионат04:35

СМИ: «Ювентус» попробует продать Дибалу в «ПСЖ» или другой клуб

РИА Новости02:30
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