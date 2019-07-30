Футбол

ПСЖ практически в два раза снизил цену на НеймараСпорт день за днем 06:29

Как утверждает источник, ради продажи бразильца руководство клуба снизило цену почти в два раза. Если раньше ПСЖ требовал от заинтересованных в покупке Неймара клубов не менее 300 млн евро, то сейчас – 180 млн евро.
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«ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллиона евро

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«ПСЖ» снизил цену на Неймара

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