Футбол
ПСЖ практически в два раза снизил цену на НеймараСпорт день за днем 06:29
Как утверждает источник, ради продажи бразильца руководство клуба снизило цену почти в два раза. Если раньше ПСЖ требовал от заинтересованных в покупке Неймара клубов не менее 300 млн евро, то сейчас – 180 млн евро.
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
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В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
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Макколлум продлил контракт с «Портлендом»
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
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