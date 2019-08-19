Футбол
ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции 55-летней давностиREGNUM 03:37
В матче второго тура Лиги 1 ПСЖ проиграл "Ренну" (1:2). При этом парижский клуб смог повторить достижение "Расинга", который был установлен в 1962 — 1964 годах. В настоящее время ПСЖ с тремя набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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«ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола
Бомбардир.рувчера в 16:09
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