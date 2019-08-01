Футбол
Vprognoze.ru«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару
«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Авто
На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus
Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.
РБК 07:34
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Происшествия
Эксперт-ядерщик призвал серьезно отнестись к сообщению Росгидромета
ЧП на морском ракетном полигоне Северного флота в Архангельской области (поселок Нёнокса, в 40 километрах от Северодвинска) произошло утром 8 августа.
Свободная Пресса вчера в 09:25
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Культура
На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса
На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.
Взгляд.ру вчера в 09:48
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Спорт
Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
ТАСС 06:48
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Национальная служба новостей 07:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.
РИА Новости 08:03
Интернет
Instagram создает новый мессенджер
Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Футбол
«Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду
По данным «СЭ», в «Спартаке» на сегодняшний день приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова, несмотря на то, что обсуждения и консультации на эту тему активно шли все последние дни и достигли пика вечером в понедельник.
Спорт-Экспресс 07:15
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Николая Должанского избили
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Николай Должанский проиграл в карты бывшую жену и был избит ее новым любовником.
VSE42 Новости 03:43
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Происшествия
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Кино
Россияне назвали любимые жанры кино
Три четверти россиян заявили, что государству необходимо поддерживать российский кинематограф (77%) для улучшения качества фильмов.
Взгляд.ру 05:59