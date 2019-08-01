Футбол
Vprognoze.ru«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару
«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
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Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Политика
Путин прибыл в Жуковский на МАКС-2019
Российский президент Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на открытие авиасалона МАКС-2019.
REGNUM 05:46
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Общество
Борисов рассказал, когда начнется серийный выпуск лайнеров МС-21
Серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПолитРоссия 05:35
Музыка
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа на съёмках фильма
У одного из пользователей Instagram под ником «shedlocktwothousand» появилось первое изображение внедорожника Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа.
Тарантас Ньюс 01:49
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Политика
Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США
Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" против России вступает в силу в понедельник, 26 августа, после публикации этого документа в электронной базе Федерального реестра.
Life.ru 25 августа в 17:53
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Николая Должанского избили
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Николай Должанский проиграл в карты бывшую жену и был избит ее новым любовником.
VSE42 Новости 03:43
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости вчера в 05:00
Происшествия
В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле
Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.
REGNUM 05:00
Политика
В Верховной раде прошли следственные действия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.
RT на русском 05:19
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском вчера в 10:58
Здоровье
Что делать недовольному врачами пациенту, сказал Верховный суд
Спор россиянки и медиков дошел до Верховного суда, где пояснили, что пациент должен доказать только факт своих мучений, а все остальное властям докажут врачи, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:00
Экономика
Набсовет решит, стоит ли АЛРОСА приобретать завод «Кристалл»
В ближайшее время Минфин РФ вынесет вопрос приобретения завода на рассмотрение наблюдательного совета АЛРОСА, сообщил 27 августа замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.
SakhaNews 05:16
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Армия и оружие
В Японии обвинили КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО
По сообщению ТАСС, во вторник на пресс-конференции, прошедшей в Токио, министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя пуски КНДР на прошлой неделе, заявил о том, что Северная Корея разрабатывает ракеты с непостоянной и более низкой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО.
Военное дело 05:19
Технологии
Huawei может установить российскую ОС «Аврору» на свои планшеты
Как рассказали агентству Reuters, на первом этапе планируют до 1 августа 2020 года «Аврору» установить на 360 тыс. планшетов Huawei.
Astera 04:58
Финансы
Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26