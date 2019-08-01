«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.

«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

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