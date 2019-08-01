Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
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«ПСЖ» назвал условие, при котором отпустит Неймара в «Реал»

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«ПСЖ» требует от «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

Спорт-Экспресс03:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
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В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
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Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
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Серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

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Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США

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Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
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В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле

Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.
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В Верховной раде прошли следственные действия

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.
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Против Абызова возбудили новое уголовное дело

СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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