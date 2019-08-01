Футбол
Vprognoze.ru«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару
«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
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Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Путин сообщил об еще одной поставке С-400 Турции
12 августа министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в августе или сентябре.
Москва 24 09:48
Футбол
«Краснодар» проведёт матч с «Олимпиакосом» при аншлаге
Евро-футбол.ру 09:41
Технологии
Huawei поставит планшеты с ОС «Аврора» для переписи населения РФ
Huawei ведет переговоры о поставке своих планшетов с российской ОС "Аврора", предназначенных для переписи населения РФ в следующем году, сообщают СМИ.
Газета.Ru 08:58
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Экономика
«Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля
Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 08:49
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева купила машину за 4 миллиона рублей
Недавно стало известно, что Ивлеева просит за заказной пост около миллиона рублей.
StarHit.ru 06:00
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Политика
Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.
RT на русском 09:36
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.
РИА Новости 07:27
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Футбол
ЦСКА хочет арендовать Комличенко с правом выкупа
Metaratings вчера в 13:17
Экономика
«О’кей» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее
Группа компаний «О’кей» в I полугодии получила 632 млн руб. чистой прибыли против убытка 897 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности ритейлера по МСФО.
Rambler News Service 06:33
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал «на развитие авиации»
Президент России Владимир Путин традиционно отведал мороженого во время своего пребывания на международном авиационно-космическом салоне.
Телеканал 360° 09:51
Гаджеты
Умные часы Huami Amazfit X оснащены гибким дисплеем
Новые детали и фотографии Компания Huami в ходе сегодняшней пресс-конференции анонсировала умные часы Amazfit GTS, о характеристиках которых мы напишем чуть позже, а также показала новый концепт.
iXBT.com 03:34
Общество
В США компания Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах
В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Говорит Москва вчера в 23:57
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
Дни24 03:59
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого астронавта, что будет приурочено к предстоящему в 2023 году 100-летию Турецкой республики.
ФАН 09:16