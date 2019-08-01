«ПСЖ» выдвинул «Реалу» условие трансферу Неймара. По версии источника, «парижане» потребовали от «Королевского клуба» включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.

«ПСЖ» потребовал у «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Армия и оружие Путин сообщил об еще одной поставке С-400 Турции 12 августа министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в августе или сентябре.

Технологии Huawei поставит планшеты с ОС «Аврора» для переписи населения РФ Huawei ведет переговоры о поставке своих планшетов с российской ОС "Аврора", предназначенных для переписи населения РФ в следующем году, сообщают СМИ.

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Экономика «Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева купила машину за 4 миллиона рублей Недавно стало известно, что Ивлеева просит за заказной пост около миллиона рублей.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Политика Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.

Политика Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.

Политика Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».

Экономика «О’кей» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее Группа компаний «О’кей» в I полугодии получила 632 млн руб. чистой прибыли против убытка 897 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности ритейлера по МСФО.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал «на развитие авиации» Президент России Владимир Путин традиционно отведал мороженого во время своего пребывания на международном авиационно-космическом салоне.

Гаджеты Умные часы Huami Amazfit X оснащены гибким дисплеем Новые детали и фотографии Компания Huami в ходе сегодняшней пресс-конференции анонсировала умные часы Amazfit GTS, о характеристиках которых мы напишем чуть позже, а также показала новый концепт.

Общество В США компания Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Шоу-бизнес Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.