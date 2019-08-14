ПСЖ и "Барселона" продолжают переговоры по трансферу форварда Неймара. Парижане обозначили каталонцам условия сделки. Французы готовы продать 27-летнего бразильца за 100 млн.

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ПСЖ потребовал у «Барселоны» за Неймара 100 млн и двух игроков

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