Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за НеймараЧемпионат 10:01
По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
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