"ПСЖ" назвал "Барселоне" цену, какую хотел бы получить за переход нападающего Неймара. По информации Marca, парижане готовы расстаться с бразильским футболистом за 250 миллионов евро.

«ПСЖ» требует от «Барселоны» 250 млн евро за Неймара

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