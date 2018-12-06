Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Чемпионат
16:59

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с "Бордо" (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. "ПСЖ" (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Чемпионат16:59

Подробнее о событии

«ПСЖ» потерял очки в чемпионате Франции, сыграв вничью со «Страсбуром»

РИА Новости17:21

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

Спорт-Экспресс17:06

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Sportbox.RU17:05

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Чемпионат16:59

Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче со «Страсбургом»

Sport24.ru17:36

«ПСЖ» дважды сыграл вничью в чемпионате Франции после 14 побед

Sports.ru17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

Обновлено в 18:01
Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:21
Футбол

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 18:42
Футбол

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»

"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:58
Футбол

Крыховяк назвал победу над «Рубином» в Кубке России очень тяжелой

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк назвал очень тяжелой победу над казанским "Рубином" в первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу.
Обновлено в 15:17
Футбол

Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву

Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол

Болельщик «Ливерпуля» набил татуировку в честь победы над «Эвертоном»

В воскресенье, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон».
Обновлено в 18:16
Футбол

«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:59
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 16:01
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 15:05
Футбол

Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву

Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
Обновлено в 16:06
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 17:27
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное