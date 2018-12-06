Футбол

ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
LiveSport.ru
17:30

В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. «Страсбург» с 22 очками располагается на девятом месте.
LiveSport.ru17:30

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«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

Спорт-Экспресс17:06

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Sportbox.RU17:05

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Чемпионат16:59

«ПСЖ» во второй раз кряду не сумел одержать победу в Лиге 1, сыграв вничью со «Страсбургом»

Евро-футбол.ру17:02

Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче со «Страсбургом»

Sport24.ru17:36

«ПСЖ» дважды сыграл вничью в чемпионате Франции после 14 побед

Sports.ru17:22
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Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 21:08
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 20:27
Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:41
Футбол

Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»

Обновлено в 19:57
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 21:23
Футбол

Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву

Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол

«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека

Английская пресса сообщает, что нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, скорее всего, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 20:46
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено в 15:52
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено в 21:38
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол

Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 21:08
Футбол

Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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