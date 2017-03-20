ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»RT на русском вчера в 14:56

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Нанта» в перенесённом матче 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.

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