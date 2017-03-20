Футбол

ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»RT на русском вчера в 14:56

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Нанта» в перенесённом матче 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.
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«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Советский спортвчера в 15:23

«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВвчера в 14:55

Паредес отметился первым результативным действием за «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 14:33

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

«ПСЖ» в третий раз подряд не смог гарантировать себе титул Лиги 1. Парижане проиграли «Нанту»

Sport24.ruвчера в 14:52

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:51

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт ру16 апреля в 14:38
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Наука

В Монголии нашли останки неизвестного гадрозавроида

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Польше загорелся грузовик американских военных

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Политика

В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора

Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке

В случае победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение общества по законопроекту о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, прежде чем его подписывать, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Транспорт

В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы

Обновлено вчера в 14:20
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес

На вдову актера Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек

Обновлено в 01:23
Общество

Росстат назвал регионы с самыми здоровыми и больными жителями

Чаще всего страдают хроническими заболеваниями жители Кировской области, а вот Чечне и на Ямале живут самые здоровые россияне.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании.
Обновлено в 03:30
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено вчера в 08:59
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце 2019 года

Как сообщает издание Deadline, сериал по одноименной серии книг Анджея Сапковского выйдет уже в конце 2019 года.
Обновлено в 02:15
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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