Футбол
ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»RT на русском вчера в 14:56
«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Нанта» в перенесённом матче 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.
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Наука
В Монголии нашли останки неизвестного гадрозавроида
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Польше загорелся грузовик американских военных
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке
В случае победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение общества по законопроекту о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, прежде чем его подписывать, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Транспорт
В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Технологии
Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России
В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено вчера в 14:20
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
На вдову актера Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Общество
Росстат назвал регионы с самыми здоровыми и больными жителями
Чаще всего страдают хроническими заболеваниями жители Кировской области, а вот Чечне и на Ямале живут самые здоровые россияне.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании.
Обновлено в 03:30
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Политика
Матвиенко может покинуть Совет Федерации
По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено вчера в 08:59
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце 2019 года
Как сообщает издание Deadline, сериал по одноименной серии книг Анджея Сапковского выйдет уже в конце 2019 года.
Обновлено в 02:15
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак
Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31