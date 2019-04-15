Футбол
«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю», пропустив пять мячейМатч ТВ вчера в 16:59
«ПСЖ» в гостях потерпел поражение от «Лилля» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэл, Жозе Фонте.
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Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»
Спорт-Экспрессвчера в 19:51
«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5
Sports.ruвчера в 17:10
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