Футбол

«ПСЖ» разгромно уступил «Лиллю», пропустив пять мячейМатч ТВ вчера в 16:59

«ПСЖ» в гостях потерпел поражение от «Лилля» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэл, Жозе Фонте.
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«ПСЖ» потерпел одно из самых крупных поражений в XXI веке

Газета.Ru02:31

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1. Видеообзор матча 32-го тура Лиги 1

Sport24.ru03:25

«ПСЖ» пропустил 5 мячей от «Лилля», 2 гола Мбаппе не засчитали. Что произошло? Видео

Матч ТВвчера в 17:23

«ПСЖ» пропустил пять мячей впервые за 18 лет

Советский спортвчера в 17:51

Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1, 14 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

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«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

Sports.ruвчера в 17:10
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