Футбол

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»Газета.Ru 17:02

"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". В составе победителей мячи забили Мусса Дембеле и Набиль Фекир, реализовавший пенальти.
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Фекир чуть не сломал Паредеса в его дебютном матче за «ПСЖ». Видео

Спорт-Экспресс19:41

Паредес чуть не получил травму в дебютном матче за «ПСЖ»

Матч ТВ18:29

Как Леандро Паредес дебютировал за «ПСЖ»

Чемпионат17:12

«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Советский спорт16:56

Паредес дебютировал за «ПСЖ» и чуть не получил травму. При нем Париж проиграл впервые в сезоне

Sport24.ru18:19

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»

Газета.Ru17:02

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (1:2). Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1

Sports.ru16:55
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Обновлено в 18:39
Происшествия

Самолёт не смог сесть в Красноярске из-за сильного мороза

Летевший из Москвы в Красноярск пассажирский самолёт вынужденно сел в Новосибирске из-за слишком сильного мороза в аэропорту назначения.
Обновлено в 22:07
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 20:01
Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено в 22:42
Происшествия

В США самолет упал на жилой район

В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.
Обновлено в 18:21
Политика

На Украине рассказали, к чему привел обман Запада

Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".
Обновлено в 21:27
Авто

Продажи удлинённой Volkswagen Jetta стартуют в марте

Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж удлинённой модификации седана Jetta нового поколения.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

Обновлено в 16:41
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Транспорт

В России появятся уменьшенные дорожные знаки

В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось

Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Найден пропавший самолет с футболистом Эмилиано Салой

Обновлено в 18:04
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено в 21:42
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

В России выросли цены на кроссоверы Zotye

Обновлено в 09:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра

Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.
Обновлено в 21:28
Технологии

Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»

Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
Обновлено в 20:42
Общество

Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов

Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
Обновлено в 17:17
Театры

Актер Анатолий Артемов умер в Петербурге

Обновлено в 16:21
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
Обновлено в 04:12
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено в 15:36
Экономика

Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

Правительство РФ утвердило проект концепции повышения эффективности бюджетных расходов на ближайшие шесть лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 23:07
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Башкирии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Обновлено в 22:02
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Космос

Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона

Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено в 20:54
Происшествия

Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска

Обновлено 01 февраля в 02:14
Происшествия

На Украине сторонники ПЦУ избили настоятеля храма УПЦ

В Тернопольской области Украины сторонники "новой церкви" избили настоятеля храма УПЦ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Экономика

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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