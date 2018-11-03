Футбол

«ПСЖ» посвятил победу над «Ливерпулем» Тома Менье
Спорт-Экспресс
вчера в 19:08

"ПСЖ" посвятил победу над "Ливерпулем" в 5-м туре Лиги чемпионов (2:1) защитнику Тома Менье .
Спорт-Экспрессвчера в 19:08

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«ПСЖ» посвятил победу над «Ливерпулем» Тома Менье

Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Нурмагомедов присутствует на матче Лиги чемпионов ПСЖ" – "Ливерпуль"

РИА Новостивчера в 16:30

Названа причина отсутствия Менье в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 15:26

«ПСЖ» – «Ливерпуль»: перед матчем

Eurosport.ruвчера в 06:00

ПСЖ - «Ливерпуль» - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Российская газетавчера в 01:40
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 00:03
Футбол

«Пари Сен-Жермен» победил дома «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли дома английский "Ливерпуль" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:00
Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Российский футбольный союз (РФС) намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч.
Обновлено в 00:00
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

Бакаев психанул после замены. Семшову пришлось успокаивать игрока

Через минуту камера выхватила сидящего футболиста, которого успокаивает ассистент главного тренера Игорь Семшов.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании

"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено вчера в 17:23
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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