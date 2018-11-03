Футбол
"ПСЖ" посвятил победу над "Ливерпулем" в 5-м туре Лиги чемпионов (2:1) защитнику Тома Менье .
Спорт-Экспресс19:08
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Пари Сен-Жермен» победил дома «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:30
Футбол
Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Обновлено в 21:02
Футбол
Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 19:31
Футбол
Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Обновлено в 15:14
Футбол
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол
ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»
Обновлено в 15:01
Футбол
Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»
Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 16:28
Футбол
Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари
Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол
Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»
Обновлено в 18:41
Футбол
Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19
Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол
«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве
Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол
Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26