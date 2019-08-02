Футбол

«ПСЖ» попытался перехватить Малкома у «Зенита»Нева Спорт 05:55

«Пари Сен-Жермен» попытался приобрести полузащитника «Барселоны» Малкома, который в ближайшее время должен стать игроком «Зенита». По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, спортивный директор парижан связался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможный трансфер.
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«ПСЖ» пытался купить Малкома у «Барселоны» во время его переговоров с «Зенитом»

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Малком мог оказаться в «ПСЖ»

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СМИ: «ПСЖ» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита»

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Источник: «ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

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«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

Metaratings04:35

«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

Чемпионат05:39

СМИ: «ПСЖ» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита»

Sportbox.RU04:08
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