Футбол
«ПСЖ» попытался перехватить Малкома у «Зенита»Нева Спорт 05:55
«Пари Сен-Жермен» попытался приобрести полузащитника «Барселоны» Малкома, который в ближайшее время должен стать игроком «Зенита». По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, спортивный директор парижан связался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможный трансфер.
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
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В Минкомсвязи одобрили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука
Заклеивание камер и микрофонов гаджетов позволяет лучше защититься от кибермошенников.
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Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии
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Политика
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Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
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Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
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Реже всего в России аборты делают на Северном Кавказе
Регионы Северного Кавказа стали лидерами в стране по наименьшему количеству абортов за прошлый год, говорится в опубликованном Минздравом России статистическом сборнике.
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В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой
В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
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Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено в 13:31
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Политика
Мадуро обратился в ООН из-за угрозы Трампа ввести блокаду Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и обратился к ООН в связи с угрозами, передает РИА Новости.
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Автомобиль Citroen C4 заменит шокирующая новинка
Профильные СМИ сообщают, что на смену Citroen C4 придет шокирующая новинка.
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Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
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Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля Zetta
Федеральный институт промышленной собственности опубликовал первые патентные изображения электромобиля Zetta - их можно посмотреть на сайте института.
Обновлено в 13:39
Наука
Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Региональные бюджеты будут сбалансированы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.
Обновлено в 20:15
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41