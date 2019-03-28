Футбол
ПСЖ попробует удержать Мбаппе рекордной зарплатойLenta.ru 04:02
Французский «Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе: клуб готов увеличить зарплату игроку до 40 миллионов евро в год. Об этом сообщает испанский El Mundo. Руководство парижан предложит 20-летнему нападающего новый контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Общество
Многодетным екатеринбуржцам предложили деньги вместо земельных участков: как их получить
Многодетным семьям из Екатеринбурга, стоявшим в очереди на получение земли, отправили уведомления об альтернативном варианте: теперь они могут получить 200 000 рублей вместо участков.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Общество
Названа средняя зарплата башкирских врачей после скандала в роддоме
В Башкирии, где разгорелся скандал вокруг зарплат сотрудников роддома в Салавате, врачи могут заработать до 65 600 рублей.
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Футбол
Матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Ним» перенесен из-за протестов
Игра изначально была запланирована на 31 марта и должна была пройти в Сент-Этьене.
Обновлено вчера в 19:27
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Авто
Hyundai может купить российские заводы Ford
Американская компания только на днях вынесла решение уйти с российского рынка легковых автомобилей и оставить свои предприятия, а сегодня компания Hyundai заинтересовалась предприятиями.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства
Назван потенциальный соперник боксёра Усика
Промоутер чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциального соперника для своего клиента.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Камешково мужчина ударил подростка ножом в спину
Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, после которого мужчина внезапно ударил его ножом в спину.
Обновлено в 03:15
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
На центральной улице Томска глыба льда с крыши упала на пенсионерку с внучкой. Инцидент произошёл днём 28 марта на проспекте Ленина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха
Неизвестные проникли на базу, нанесли телесные повреждения охраннику и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:40
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол
Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим
Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20