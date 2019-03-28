Футбол

ПСЖ попробует удержать Мбаппе рекордной зарплатойLenta.ru 04:02

Французский «Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе: клуб готов увеличить зарплату игроку до 40 миллионов евро в год. Об этом сообщает испанский El Mundo. Руководство парижан предложит 20-летнему нападающего новый контракт.
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«ПСЖ» готов платить Мбаппе более €40 млн в год

РИА Новости04:00

El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 млн евро в год

Sports.ru03:31

Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

Чемпионат02:58

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Матч ТВ02:53

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Sportbox.RU02:53

El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 миллионов в год

Бомбардир.ру03:33

СМИ: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

Спорт-Экспресс03:32
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