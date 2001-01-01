Футбол
«ПСЖ» показал новую гостевую формуЕвро-футбол.ру 04:00
"ПСЖ" представил новый комплект выездной формы на сезон-2019/20. Экипировка французского гранда выполнена в коралловом цвете.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Политика
Россия и Украина договорились о возвращении моряков
Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
В Сибири горят леса на площади более 1,3 млн га
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Екатеринбурге на стройплощадке Макаровского моста сгорел рабочий
Утром 25 июля в Екатеринбурге на строительной площадке Макаровского моста погиб рабочий.
Обновлено в 02:15
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с игроком «Сент-Этьена»
Обновлено вчера в 15:09
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки
Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Владимир Путин
На аглофабрике в Магнитогорске, на торжественное открытие которой прилетел президент России Владимир Путин, разразился пожар.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Политика
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после скандала
Ранее случилась утечка примерно 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, где он употреблял оскорбления в адрес женщин, журналистов, а также критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.
Обновлено в 00:42
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Музыка
Макс Барских завершает музыкальную карьеру ради личной жизни
Певец назвал причиной завершения музыкальной карьеры желание упорядочить личную жизнь.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
На задержанное в КНДР судно из России доставили продукты питания
На борт российского судна "Сянхайлинь-8", задержанного на территории КНДР, доставили запас продуктов питания и воды.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно начала побеждать лишний вес
Речь идет о своеобразном вспыльчивом характере Александры, а также ее явных проблемах с лишним весом.
Обновлено в 04:14
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено вчера в 12:08
Наука
Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском
Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.
Обновлено в 04:03