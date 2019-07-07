Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»Спорт-Экспресс 07:26
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года. Баккер за основную команду амстердамцев провел два матча в Кубке Голландии.
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Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
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Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
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Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
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