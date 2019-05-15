Футбол
«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер ДоннаруммыSport24.ru вчера в 12:25
«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает La Repubblica, «Милан» будет вынужден продать 20-летнего голкипера, если клуб не финиширует по итогам сезона в первой четверке и не попадет в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Катя Варнава стала напоминать юную Пугачеву
Немало подписчиков написали в комментариях, что с челкой Екатерина очень напоминает молодую Аллу Пугачеву, которая носила похожую прическу: «Вы здесь похожи на Аллу Пугачеву», «Как Пугачева», «Пугачеву напомнила почему-то».
Обновлено в 05:04
Теннис
Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме
Обновлено в 08:56
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Михеев добавил, что иностранных посетителей выставки также заинтересовали комплексы С-400 и «Тор-М2».
Обновлено в 08:29
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Кино
Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона
С Каннского кинофестиваля прилетел новый трейлер грядущего музыкального байопика про сэра Элтона Джона.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
Обновлено в 09:14
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Политика
Законопроект о допуске в реанимацию Госдума приняла во II чтении
Законопроект о допуске родственников в реанимацию Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 06:37
Экономика
Число заявок по безработице в США уменьшилось сильнее ожиданий
В США за неделю, завершившуюся 11 мая, сильнее прогноза сократилось количество первичных заявок на пособие.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Общество
Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине
В садике дети учили песни ко Дню Победы и тем самым вызвали гнев координатора патриотического центра "Побратим" Светланы Алексеевой, от негодования подавившейся кофе.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Германия отказалась быть колонией США
Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США.
Обновлено в 06:22
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
ЖКХ
В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление
Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили недостатки
Глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил о том, что испытания многоцелевой атомной подлодки "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" идут непросто.
Обновлено в 09:09
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились
Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Спорт
Назван состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09