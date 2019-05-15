Футбол

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер ДоннаруммыSport24.ru вчера в 12:25

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает La Repubblica, «Милан» будет вынужден продать 20-летнего голкипера, если клуб не финиширует по итогам сезона в первой четверке и не попадет в Лигу чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Доннарумму

Матч ТВ02:30

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер Доннаруммы

Sport24.ruвчера в 12:25

«ПСЖ» готовит предложение о покупке голкипера «Милана» Доннаруммы

Советский спортвчера в 13:43

«ПСЖ» готов заплатить за Доннарумму € 50 млн

Чемпионатвчера в 12:55

«ПСЖ» готов отдать €50 млн за итальянского голкипера

Газета.Ruвчера в 13:43

СМИ: «ПСЖ» готов предложить за Доннарумму 50 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 12:10

«ПСЖ» может подписать Джанлуиджи Доннарумму

Еженедельник Футболвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Катя Варнава стала напоминать юную Пугачеву

Немало подписчиков написали в комментариях, что с челкой Екатерина очень напоминает молодую Аллу Пугачеву, которая носила похожую прическу: «Вы здесь похожи на Аллу Пугачеву», «Как Пугачева», «Пугачеву напомнила почему-то».
Обновлено в 05:04
Теннис

Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме

Обновлено в 08:56
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Михеев добавил, что иностранных посетителей выставки также заинтересовали комплексы С-400 и «Тор-М2».
Обновлено в 08:29
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Общество

YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском

Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Кино

Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона

С Каннского кинофестиваля прилетел новый трейлер грядущего музыкального байопика про сэра Элтона Джона.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

Обновлено в 09:14
Политика

Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Политика

Законопроект о допуске в реанимацию Госдума приняла во II чтении

Законопроект о допуске родственников в реанимацию Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 06:37
Экономика

Число заявок по безработице в США уменьшилось сильнее ожиданий

В США за неделю, завершившуюся 11 мая, сильнее прогноза сократилось количество первичных заявок на пособие.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Общество

Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине

В садике дети учили песни ко Дню Победы и тем самым вызвали гнев координатора патриотического центра "Побратим" Светланы Алексеевой, от негодования подавившейся кофе.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика

Германия отказалась быть колонией США

Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Политика

Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста

На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили недостатки

Глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил о том, что испытания многоцелевой атомной подлодки "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" идут непросто.
Обновлено в 09:09
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Авто

Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились

Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Спорт

Назван состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное