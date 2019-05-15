Футбол
«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер ДоннаруммыSport24.ru вчера в 12:25
«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает La Repubblica, «Милан» будет вынужден продать 20-летнего голкипера, если клуб не финиширует по итогам сезона в первой четверке и не попадет в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV
В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
OnePlus 7 Pro выдерживает погружение в воду
Тесты показали, что новый OnePlus 7 Pro способен выдержать попадание капель воды или даже случайное падение в воду.
Обновлено в 04:05
Политика
«Вы видите своими глазами все, что происходит на местах» — Путин
Еще раз говорю — основные деньги выделяются из федерального бюджета, но основные события должны происходить на местах.
Обновлено в 08:18
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова
Обновлено вчера в 17:31
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Авто
Haval раскрыл комплектации нового кроссовера Haval F7 для РФ
Новый кроссовер Haval F7, продажи которого начнутся в России в июне текущего года, получит три комплектации с двумя турбированными двигателями.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Музыка
В дневной программе Bosco Fresh Fest заявлены новые музыканты
К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы.
Обновлено в 08:13
Экономика
Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию
На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
Обновлено в 06:20
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Экономика
Гендиректор российского Metro Cash & Carry досрочно покинет пост
Генеральный директор российского Metro Cash & Carry Джери Калмис решил досрочно покинуть свой пост.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали
Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Общество
В Москве найден клад времен Василия Темного
Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Политика
Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста
Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52