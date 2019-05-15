Футбол

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер ДоннаруммыSport24.ru вчера в 12:25

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Как сообщает La Repubblica, «Милан» будет вынужден продать 20-летнего голкипера, если клуб не финиширует по итогам сезона в первой четверке и не попадет в Лигу чемпионов.
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СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Доннарумму

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«ПСЖ» может подписать Джанлуиджи Доннарумму

Еженедельник Футболвчера в 13:53

«ПСЖ» готовит предложение о покупке голкипера «Милана» Доннаруммы

Советский спортвчера в 13:43

«ПСЖ» готов заплатить за Доннарумму € 50 млн

Чемпионатвчера в 12:55

«ПСЖ» подготовил 50 млн евро на трансфер Доннаруммы

Sport24.ruвчера в 12:25

СМИ: «ПСЖ» готов предложить за Доннарумму 50 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 12:10

«ПСЖ» готов отдать €50 млн за итальянского голкипера

Газета.Ruвчера в 13:43
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
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Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка

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«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV

В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Гаджеты

OnePlus 7 Pro выдерживает погружение в воду

Тесты показали, что новый OnePlus 7 Pro способен выдержать попадание капель воды или даже случайное падение в воду.
Обновлено в 04:05
Политика

«Вы видите своими глазами все, что происходит на местах» — Путин

Еще раз говорю — основные деньги выделяются из федерального бюджета, но основные события должны происходить на местах.
Обновлено в 08:18
Политика

В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России

Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова

Обновлено вчера в 17:31
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Авто

Haval раскрыл комплектации нового кроссовера Haval F7 для РФ

Новый кроссовер Haval F7, продажи которого начнутся в России в июне текущего года, получит три комплектации с двумя турбированными двигателями.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

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Обновлено в 06:27
Музыка

В дневной программе Bosco Fresh Fest заявлены новые музыканты

К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы.
Обновлено в 08:13
Экономика

Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию

На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Политика

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Экономика

Гендиректор российского Metro Cash & Carry досрочно покинет пост

Генеральный директор российского Metro Cash & Carry Джери Калмис решил досрочно покинуть свой пост.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали

Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Общество

В Москве найден клад времен Василия Темного

Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Общество

Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 07:14
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Политика

Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста

Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52
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Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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