Футбол

«ПСЖ» победил «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
РИА Новости
17:14

"Пари Сен-Жермен" в гостях победил "Орлеан" в матче 1/8 финала Кубка французской футбольной лиги и пробился в четвертьфинал турнира.
РИА Новости17:14

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«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Спорт-Экспресс17:02

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Советский спорт16:51

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка лиги благодаря голу 19-летнего воспитанника клуба

Чемпионат16:51

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

Евро-футбол.ру16:55

«ПСЖ» вырвал победу у «Орлеана» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Sport24.ru16:54

Кубок французской лиги. 1/8 финала. «ПСЖ» в гостях обыграл «Орлеан»

Sports.ru03:06
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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