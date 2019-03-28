Футбол
ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатойИзвестия 05:16
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
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Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год.RT на русском04:10
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