ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатойИзвестия 05:16

с чего всё началось

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.

Авто Названы самые продаваемые универсалы в России Как следует из отчета аналитиков агентства «Автостат», в прошлом году в нашей стране было реализовано 126,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что соответствует росту продаж на 66% относительно 2017 года.

Транспорт В России на всех железнодорожных переездах появятся штрафующие камеры Как сообщает «Российская газета», согласно новым правилам, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования теперь обязаны оборудовать переезды камерами видеофиксации нарушений правил пересечения автомобилями железнодорожных путей.

Кино В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.

Политика Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.

Игры Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).

Политика Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.

Политика США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Космос Российские ученые разработали спутник для уборки космического мусора Холдинг «Российские космические системы» (РКС) придумал космический аппарат, цель которого очистить орбиту от вышедших из строя спутников.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Политика Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.

Армия и оружие Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса» Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.

Происшествия В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара В Петербурге загорелся жилой дом по Сестрорецкой, 6. Людей эвакуировали через окна при помощи пожарных лестниц.

Политика Президент приравнял Кузбасс к Кемеровской области Президент Владимир Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области — Кузбасс.

Общество Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».