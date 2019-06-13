Футбол
ПСЖ планирует продлить контракт с КаваниREGNUM 05:17
Французский ПСЖ планирует продлить контракт с нападающим команды Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает RMC Отмечается, что ПСЖ намерен подписать новый контракт с уругвайским нападающим, продлив действующий договор на год.
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Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Контрактных военнослужащих в РФ впервые отбирали по новому алгоритму
В екатеринбургских пунктах отбора кандидатов, желающих служить в вооруженных силах РФ по контракту, был впервые применен новый, усовершенствованный алгоритм профессионального психологического отбора, пишут «РИА Новости».
Обновлено в 02:30
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Поликлиники не спешат размещать памятки о бесплатной медпомощи
Памятка об оказываемой в гарантированном объеме без взимания платы помощи была подготовлена в конце прошлого года, однако некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.
Обновлено в 02:20
Авто
Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Экономика
Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов
Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах
Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Мамаев назвал позором процесс по своему делу
Обновлено в 05:27
Происшествия
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Экономика
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пассажира United Airlines едва не стошнило от поданного на борту обеда
Пассажира авиакомпании United Airlines «чуть не вырвало», когда он обнаружил плесень на обеде, подаваемом на борту самолета.
Обновлено в 05:05
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Футбол
Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»
Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции
Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
Обновлено в 05:37
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
«Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 16:51