Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru 21:53

Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кавани и «ПСЖ» могут подписать контракт еще на год

Газета.Ru22:00

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Sport24.ru21:53

ПСЖ готов продлить контракт с Кавани

Soccer.ru10:43

«ПСЖ» предложил Кавани продлить контракт на год

Sports.ru17:30

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Sportbox.RU13:17

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Матч ТВ13:17

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

Спорт-Экспресс18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика

Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине

Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено в 20:31
Политика

Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 10:30
Происшествия

МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Герус извинился за слова о «шутке» Зеленского про снижение тарифов

Андрей Герус, представляющий президента Украины Владимира Зеленского в правительстве, извинился за неверно переданную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов на ЖКХ.
Обновлено в 15:00
Общество

Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры

Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение.
Обновлено в 05:19
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Обновлено в 12:55
Политика

Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром

Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Общество

Черногорский лицеист сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Чуточку не дотянули до высшей планки, набрав по 96 баллов, выпускники абаканского лицея Виталий Спирин и Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова Валерия Агашкина.
Обновлено вчера в 02:11
Политика

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму

Решение направлено на утверждение совета Евросоюза.
Обновлено в 05:30
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия

МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Технологии

Минобрнауки сообщило о планах выдавать электронные дипломы к 2021 году

К 2021 году российские вузы будут выдавать дипломы в электронном виде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский ведет Украину к катастрофе

Украинский президент Владимир Зеленский приведет страну к катастрофе.
Обновлено в 21:48
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия

В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку

Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Общество

Свободный порт Владивосток остановлен на «Океанском» рубеже

Новое продолжение получила тема предполагаемого строительства высотного дома по адресу: Партизанский проспект, 85А.
Обновлено в 19:15
Кино

Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне

Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное