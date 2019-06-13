Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru 21:53
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
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Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".
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Обновлено в 15:00
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Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
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Чуточку не дотянули до высшей планки, набрав по 96 баллов, выпускники абаканского лицея Виталий Спирин и Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова Валерия Агашкина.
Обновлено вчера в 02:11
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Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций по Крыму
Решение направлено на утверждение совета Евросоюза.
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
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Технологии
Минобрнауки сообщило о планах выдавать электронные дипломы к 2021 году
К 2021 году российские вузы будут выдавать дипломы в электронном виде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Обновлено в 21:42
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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
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Депутат Рады заявил, что Зеленский ведет Украину к катастрофе
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Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
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Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
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В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку
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Обновлено в 21:23
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Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
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Свободный порт Владивосток остановлен на «Океанском» рубеже
Новое продолжение получила тема предполагаемого строительства высотного дома по адресу: Партизанский проспект, 85А.
Обновлено в 19:15
Кино
Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне
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Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
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