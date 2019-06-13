Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru 21:53
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 22:09
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено в 22:43
Общество
Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров
В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено в 01:05
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено в 22:14
Политика
Опрос: Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты США
Второе место в рейтинге кандидатов занимает сенатор-демократ Берни Сандерса — его готовы поддержать 42% респондентов При этом за кандидатуру действующего лидера США Дональда Трампа высказались 33% американцев.
Обновлено в 23:03
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 18:02
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено в 21:14
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено в 23:20
Политика
Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16