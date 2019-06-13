Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru вчера в 21:53

Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Кавани и «ПСЖ» могут подписать контракт еще на год

Газета.Ruвчера в 22:00

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Sport24.ruвчера в 21:53

«ПСЖ» предложил Кавани продлить контракт на год

Sports.ruвчера в 17:30

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

Спорт-Экспрессвчера в 18:46

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Sportbox.RUвчера в 13:17

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Матч ТВвчера в 13:17

ПСЖ готов продлить контракт с Кавани

Soccer.ruвчера в 10:43
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За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
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Политика

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Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
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Шоу-бизнес

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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
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«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google

Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
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Политика

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Российский глава Владимир Путин присвоил звания генерал-майора восемнадцати сотрудникам органов внутренних дел России.
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Общество

Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею

Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Дело журналиста Голунова прекращают

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
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Компания Haima определилась с датой старта продаж нового паркетника Haima 8S.
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Происшествия

МВД предложило новый способ определения пьяных водителей

МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
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Футбол

Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с Луневым

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Саммит ШОС сделал ставку на экономику

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке 13 и 14 июня, не будут поднимать вопрос ее расширения, а сосредоточатся на экономике.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
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Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
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В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Обновлено вчера в 08:38
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Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено вчера в 10:05
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Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:35
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