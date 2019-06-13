Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru вчера в 21:53
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф в костюме жениха спровоцировал слухи о свадьбе
Отечественный рэп-исполнитель Гуф спровоцировал слухи о свадьбе после своей публикации в Instagram.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Интернет
«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
Российский глава Владимир Путин присвоил звания генерал-майора восемнадцати сотрудникам органов внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 12:12
Общество
В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег
На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Россияне рассказали, потратили бы $1 млн в случае выигрыша в лотерею
Граждане России ответили на вопрос о том, на что бы потратили миллион долларов в случае крупного выигрыша в лотерею.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Дело журналиста Голунова прекращают
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:40
Авто
На рынок выходит китайский аналог нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima определилась с датой старта продаж нового паркетника Haima 8S.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Футбол
Гендиректор «Зенита» проведет серьезную беседу с Луневым
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что проведет серьезную беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в московском аэропорту, передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Саммит ШОС сделал ставку на экономику
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке 13 и 14 июня, не будут поднимать вопрос ее расширения, а сосредоточатся на экономике.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии
РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Россияне стали меньше брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:35