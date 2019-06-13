Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru вчера в 21:53
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Названы признаки потенциально опасных интернет-магазинов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
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Происшествия
Пожар у станции «Курумоч» потушили: сгорели 15 га леса
Горел лес в 51 квартале Большецаревщинского лесничества (Волжский район, возле железнодорожной станции "Курумоч").
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Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI
Источник уверяет, что Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI.
Обновлено 11 июня в 09:55
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Сенсация на льду: «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:31
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Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир", что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
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В Чувашии 9 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
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Королевская семья планирует помирить Меган Маркл с отцом
Члены королевской семьи планируют помирить Меган Маркл с ее отцом. Кенсингтонский дворец уже ведет подготовку к переговорам.
Обновлено в 02:41
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Минфин не поддержал идею о минимальной розничной цене на пиво
Министерство финансов не видит целесообразности в появлении минимальной розничной цены на пиво.
Обновлено в 02:13
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Музыка
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Футбол
Защитник «Шахтера» хочет перейти в «Рому»
Обновлено в 01:21
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
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Опрос: Байден лидирует в рейтинге кандидатов в президенты США
Второе место в рейтинге кандидатов занимает сенатор-демократ Берни Сандерс — его готовы поддержать 42% респондентов.
Обновлено вчера в 23:03
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Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Транспорт
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой
В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Обновлено в 02:16