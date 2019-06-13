Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru вчера в 21:53

Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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«ПСЖ» продлит контракт с Кавани

Чемпионат01:17

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Sport24.ruвчера в 21:53

«ПСЖ» предложил Кавани продлить контракт на год

Sports.ruвчера в 17:30

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

Спорт-Экспрессвчера в 18:46

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Sportbox.RUвчера в 13:17

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кавани

Матч ТВвчера в 13:17

ПСЖ готов продлить контракт с Кавани

Soccer.ruвчера в 10:43
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