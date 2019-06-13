Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с КаваниSport24.ru вчера в 21:53
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC. По данным источника, парижане хотят продлить договор с 32-летним уругвайцем еще на один год. Отмечается, что Кавани уже получил устное предложение.
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Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Общество
Голикова рассказала о самых бедных российских семьях
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самыми бедными в России являются семьи, которые имеют детей.
Обновлено в 08:38
Политика
Эрдоган счел закрытым вопрос о покупке С-400
США угрожают заблокировать поставки в Турцию истребителей пятого поколения F-35, если турецкая армия примет на вооружение российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Общество
В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок рецептурных лекарств
В Башкирии в овраге обнаружили сотни коробок с лекарствами. Жители Белебея сообщили об этом в социальных сетях.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Общество
«Егор Крид стоит накуренный»: рэпер Джиган разоблачил ушедшего от Тимати певца
Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах
Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Театры
В Петербурге закрывается Городской театр
Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
Обновлено в 08:25
Политика
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше
Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ
Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Обновлено в 07:54
Наука
Ранние фотографии восстановили по наночастицам
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
Обновлено в 05:26
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25