Футбол
«ПСЖ» планирует объявить о трансфере Паредеса сегодняNewInform 11:35
Французская команда надеется уладить все вопросы по трансферу аргентинского хавбека до конца дня. Французский футбольный клуб «ПСЖ» в понедельник, 28 января, планирует объявить о переходе аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
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«ПСЖ» планирует завершить переход Паредеса из «Зенита» до конца уик-энда
РИА Новости26 января в 09:18
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