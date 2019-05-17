Футбол

«ПСЖ» передумал бороться за ГризманнаSport24.ru вчера в 22:18

«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает RMC Sport, парижане не проводили встречу с представителями форварда. 14 мая Гризманн официально объявил, что покинет «Атлетико» ближайшим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на 4 года.
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«ПСЖ» не намерен подписывать Гризманна

Матч ТВ05:04

«ПСЖ» передумал бороться за Гризманна

Sport24.ruвчера в 22:18

Что нужно ПСЖ для победы в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 13:17

СМИ: Гризманн не перейдет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 12:24

«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна

Евро-футбол.рувчера в 11:57

«ПСЖ» не будет претендовать на Гризманна

Чемпионатвчера в 11:48

«Пари Сен-Жермен» отказался от притязаний на чемпиона мира

Sport.ruвчера в 12:44
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной

На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Общество

В рекламе с курьерами Delivery Club увидели безысходность

Сервис доставки еды Delivery Club запустил в Москве наружную рекламу, посвященную курьерам; однако идея была воспринята публикой неоднозначно.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Подмосковье сын обезглавил мать и отрубил ей руки

Обезглавленную пожилую женщину с отсеченными кистями рук нашли в Сергиево-Посадском районе Подмосковья 16 мая.
Обновлено в 04:21
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Два ракетных эсминца Военно-морских сил США McFaul и Gonzalez в четверг прошли через Ормузский пролив и достигли Персидского залива.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Авто

За 5 лет доля корпоративных продаж автомобилей выросла в 1,5 раза

Доля легковых автомобилей, регистрируемых на юридических лиц за последние 5 лет, выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 05:42
Авто

В Сети появился тизер электрокара Skoda Citigo

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

В ОСК назвали главную ударную силу российского авианосца будущего

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода

После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российский разведывательный самолет снова полетал над США

Обновлено в 08:01
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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