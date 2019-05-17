Футбол
«ПСЖ» передумал бороться за ГризманнаSport24.ru вчера в 22:18
«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает RMC Sport, парижане не проводили встречу с представителями форварда. 14 мая Гризманн официально объявил, что покинет «Атлетико» ближайшим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на 4 года.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ
Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона
По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Однополые браки легализовали на Тайване
На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич была на грани развода с мужем
Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Важно определить заболевание на ранних стадиях и не допустить страшных последствий, сообщает «МК в Волгограде».
Обновлено в 03:38
Экономика
В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Бывший гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года колонии за взятки
Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:14
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Петра Порошенко
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:16
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей
Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали мужчину, который готовился совершить теракт.
Обновлено в 05:10
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01