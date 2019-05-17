Футбол

«ПСЖ» передумал бороться за ГризманнаSport24.ru вчера в 22:18

«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает RMC Sport, парижане не проводили встречу с представителями форварда. 14 мая Гризманн официально объявил, что покинет «Атлетико» ближайшим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на 4 года.
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«ПСЖ» не намерен подписывать Гризманна

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«ПСЖ» передумал бороться за Гризманна

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«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна

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«Пари Сен-Жермен» отказался от притязаний на чемпиона мира

Sport.ruвчера в 12:44
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Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
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Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

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Обновлено в 04:00
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В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС

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Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
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Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
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Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут

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В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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