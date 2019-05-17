Футбол

«ПСЖ» передумал бороться за ГризманнаSport24.ru вчера в 22:18

«ПСЖ» отказался от идеи покупки нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает RMC Sport, парижане не проводили встречу с представителями форварда. 14 мая Гризманн официально объявил, что покинет «Атлетико» ближайшим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на 4 года.
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«ПСЖ» не намерен подписывать Гризманна

Матч ТВ05:04

«ПСЖ» не планирует приобретать Гризманна

Евро-футбол.рувчера в 11:57

Что нужно ПСЖ для победы в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 13:17

СМИ: Гризманн не перейдет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 12:24

«ПСЖ» передумал бороться за Гризманна

Sport24.ruвчера в 22:18

«ПСЖ» не будет претендовать на Гризманна

Чемпионатвчера в 11:48

«Пари Сен-Жермен» отказался от притязаний на чемпиона мира

Sport.ruвчера в 12:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:27
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено в 08:30
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Главу района Дагестана уличили во взятке

Обновлено вчера в 06:33
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

Транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия в этой стране свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти.
Обновлено в 09:04
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке

Обновлено в 09:04
Происшествия

Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины

Обновлено в 07:17
Происшествия

СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Пожар в больнице в Карелии полностью потушен

Обновлено в 08:30
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Здоровье

Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования

Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52
Общество

Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России

Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Обновлено в 07:38
Наука

Манускрипт Войнича расшифрован британским лингвистом

На 240 страницах манускрипта, символы и значение слов которого, по утверждению ученого, удалось полностью расшифровать, описываются полезные свойства растительных лекарственных средств, поднимаются вопросы женского сознания, воспитания детей, а также астрологические советы о сексе.
Обновлено 15 мая в 20:42
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Хоккей

«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена

«Йокерит» обменял нападающего Сакари Маннинена в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба финского клуба.
Обновлено в 09:50
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по «закону Магнитского».
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Турчинов уходит в отставку – украинские СМИ

Александр Турчинов, глава СНБО, собирается уходить в отставку.
Обновлено в 09:21
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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