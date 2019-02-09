Футбол

ПСЖ перед матчем с МЮ с трудом обыграл «Бордо»Soccer.ru 12:53

ПСЖ с большим трудом победил "Бордо" в матче 24-го тура чемпионата Франции. Таким образом, парижане упрочили лидерство в Лиге 1, а "жирондинцы" остаются на 12-м месте.
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Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»

Чемпионат12:58

«ПСЖ» вслед за Неймаром потерял Кавани. Через 3 дня - матч с «МЮ»

Спорт-Экспресс15:06

Кавани принес «ПСЖ» победу над «Бордо»

Матч ТВ13:00

Верратти и Кавани могут не сыграть в матче «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru18:04

ПСЖ одолел «Бордо» благодаря пенальти

LiveSport.ru12:57

Кавани получил травму и был заменен в игре с «Бордо». Во вторник матч с «МЮ»

Sports.ru12:17

«ПСЖ» обыграл «Бордо» перед поездкой на «Олд Траффорд»

Евро-футбол.ру12:54
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Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено в 14:48
Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено в 17:59
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 16:00
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы

Обновлено в 18:05
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено в 10:58
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек

Обновлено вчера в 12:48
Общество

Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки

Обновлено в 08:52
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В Киеве радикалы «обстреляли» дом Авакова

На Украине радикалы выпустили в дом главы МВД страны Арсена Авакова заряды из установок для салютов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Хорватии разъяренные фанаты напали на ватерполистов «Црвены Звезды»

Как стало известно, три игрока сербского ватерпольного клуба «Црвена Звезда» были избиты фанатами. Инцидент произошел в хорватском Сплите.
Обновлено в 20:46
Интернет

Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Космос

«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна

На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
Обновлено в 15:01
Авто

АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол

В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР

Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено в 17:12
Наука

Ученые назвали способы продлить молодость

Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено в 08:44
Общество

По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Общество

В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед

В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель

Обновлено вчера в 12:08
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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