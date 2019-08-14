Футбол

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командойЧемпионат вчера в 13:12

В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo. Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Неймар и атмосфера ненависти

Soccer.ru03:00

«ПСЖ» убрал из клубного магазина изображение Неймара и запретил ему тренироваться вместе с командой

Матч ТВвчера в 11:59

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее

Sports.ruвчера в 13:56

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

Чемпионатвчера в 13:12

«ПСЖ» убрал из клубного магазина изображение Неймара и запретил ему тренироваться вместе с командой

Sportbox.RUвчера в 11:59

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

Sport24.ruвчера в 15:17

СМИ: «ПСЖ» принял решение избавиться от Неймара, он тренируется в одиночку

Спорт-Экспрессвчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Свердловский губернатор призвал наградить пилотов и экипаж А-321

Обновлено в 04:51
Авто

УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»

Ульяновский автомобильный завод активно работает над созданием новой платформы под названием «Патриот-2020».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Обновлено вчера в 17:39
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 13 августа в 03:02
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Пропавшего в Омской области в лесу трехлетнего мальчика нашли живым

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу

В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.
Обновлено вчера в 22:58
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Обновлено в 04:12
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа россиян с синдромом Дауна

Количество жителей России с синдромом Дауна за последние пять лет возросло примерно на 30%.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Система отпугивания птиц в Жуковском была в рабочем состоянии

Обновлено в 04:54
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Футбол

Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой

Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Наука

Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга

Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Гаджеты

Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину

Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Общество

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Футбол

«Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов

На севере Москвы мужчина напал на полицейского во время проверки документов и ранил его, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Кино

Умер народный артист Валентин Воронин

Обновлено вчера в 17:55
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Футбол

Тульский «Арсенал» планирует усилиться футболистом в каждой линии

Тульский "Арсенал" в настоящий момент еще не завершил комплектование команды, руководство клуба планирует усилить каждую линию еще одним игроком, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Гурам Аджоев.
Обновлено в 03:54
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Технологии

British Airways тестирует VR в бизнес-классе

Авиакомпания British Airways начала тестирование технологий виртуальной реальности (VR) на своих бортах.
Обновлено вчера в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное