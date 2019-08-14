Футбол
«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командойЧемпионат вчера в 13:12
В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo. Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы.
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СМИ: «ПСЖ» принял решение избавиться от Неймара, он тренируется в одиночку
Спорт-Экспрессвчера в 11:24
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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