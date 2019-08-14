Футбол
«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командойЧемпионат 13:12
В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo. Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Компания HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено в 10:09
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Общество
Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе
В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено в 07:44
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14