Футбол
«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировокЕвро-футбол.ру 02:23
"ПСЖ" принял решение отстранить нападающего Неймара от работы с командой, информирует Esporte Interativo. Бразильский игрок будет тренироваться самостоятельно до тех пор, пока не решится вопрос с его будущим в команде.
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СМИ: «ПСЖ» принял решение избавиться от Неймара, он тренируется в одиночку
Спорт-Экспрессвчера в 11:24
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