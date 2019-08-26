Футбол

Sports.ruSports.ru«ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку

«ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры о переходе форварда Неймара. Парижский клуб требует, чтобы 19-летний вингер Винисиус Жуниор участвовал в любой потенциальной сделке. Однако мадридцы не рассматривают такую возможность и уже трижды отказали парижанам.
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«ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку

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