Футбол
Sports.ru«ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку
«ПСЖ» и «Реал» ведут переговоры о переходе форварда Неймара. Парижский клуб требует, чтобы 19-летний вингер Винисиус Жуниор участвовал в любой потенциальной сделке. Однако мадридцы не рассматривают такую возможность и уже трижды отказали парижанам.
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Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Политика
В ГД оценили готовность законопроекта об усилении пожарного надзора за строительством
Документ предусматривает возвращение в законодательство нормы об обязательном участии органов госпожнадзора в проведении экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности.
ТАСС 03:37
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Финансы
Курс юаня понижен до минимального значения с марта 2008 года
Официальный обменный курс китайской национальной валюты понижен до минимального значения с марта предкризисного 2008 года.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Кино
Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Культуромания 03:15
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Политика
Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим
Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС вчера в 15:01
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Наука
Скорость вымирания растений на Земле увеличилась в 350 раз
Исследование показало, что растения стали вымирать в 350 раз быстрее, чем в среднем за всю историю планеты.
МедиаПоток вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит
Звезда «Дома-2» — Николай Должанский — вознамерился вернуть супругу Катю Богданову и решился пойти на крайние меры.
Пятый канал 02:21
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.
РИА Новости вчера в 20:37
Наука
Водоросли у Антарктиды стали лучше поглощать углекислый газ
Ученые говорят, что рост поглощения углекислого газа, который они наблюдали, связан с тем, что из-за изменения характера циркуляции воды условия для роста водорослей (в первую очередь микроскопических диатомовых) стали более благоприятными.
Чердак вчера в 12:35
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире
В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
ТАСС 02:43
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Теннис
Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Свободная Пресса вчера в 21:24
Политика
Дискриминация украинцев в Польше: частные случаи или системное явление
Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.
News.ru вчера в 10:51