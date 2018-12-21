Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск
Евро-футбол.ру
03:10

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Евро-футбол.ру03:10

Подробнее о событии

Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»

Матч ТВ10:00

Форвард «ПСЖ» Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Газета.Ru06:54

«ПСЖ» предоставил Неймару досрочный отпуск, он пропустит матч с «Нантом»

Чемпионат02:57

«ПСЖ» отпустил Неймара в отпуск. Бразилец не сыграет против «Нанта» в последнем матче года

Sport24.ru05:52

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Sports.ru05:21

Неймар ушел в отпуск

Soccer.ru03:30

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Спорт-Экспресс01:50
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
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Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено в 15:03
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«Ростову» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".
Обновлено в 10:43
Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено в 09:13
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Отмечается, что сразу после подписания контракта, Коллинз отправился на тренировку, во время которой получил травму икроножной мышцы.
Обновлено в 14:28
Футбол

Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью утверждает, что у него есть будущее и без "красных дьяволов".
Обновлено в 07:06
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
Обновлено в 09:27
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол

Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
Футбол

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
Обновлено в 10:46
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Происшествия

Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Футбол

«Локомотив» выплатит Штоффельсхаусу три зарплаты в случае расторжения контракта

«Локомотив» и спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус начали переговоры по расторжению контракта, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 13:50
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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