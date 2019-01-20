Футбол
«ПСЖ» отправил в ворота «Генгама» девять безответных головМатч ТВ 12:50
«ПСЖ» на своем поле разгромил «Генгам» в матче 21-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев поля по хет-трику на свой счет записали Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, Неймар отметился дублем и еще один гол забил Томас Менье.
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