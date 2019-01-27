Футбол

«ПСЖ» отложил объявление о трансфере ПаредесаСоветский спорт вчера в 15:22

По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Трансфер Паредеса обойдется ПСЖ в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов Зенит сможет получить в виде различных бонусов. Напомним, что 24-летний Паредес перешел в Зенит в июле 2017 года из Ромы за 23 миллиона евро.
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